Россия обогнала Европу по числу построенных квартир

За последние три года в России было построено свыше 3,3 миллионов новых квартир. В среднем, на каждого жителя страны приходится по одной комнате. Это самый большой показатель из 29 стран Европы.

Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА «Новости» на основании данных Росстата, Евростата и статкомитетов отдельных стран Европы. Основным индикатором объема нового жилья стало количество квартир, построенных за 2017–2019 годы в пересчете на душу населения. В России этот показатель составляет 227 квартир на 10 тысяч жителей страны.

Второе место рейтинга заняла Австрия — 207 квартир на 10 тысяч граждан. Третью –Казахстан, в котором 181 квартира приходится на 10 тысяч человек. Это на 20% меньше российского показателя.

Последнюю строчку списка заняла Италия, в которой было построено 26 квартир на 10 тысяч граждан, что в 8,5 раз меньше, чем было построено в России. Причинами заметного отставания стали уже достаточный объем имеющегося жилого фонда, исторически слабые объемы новостроек из-за исторической застройки и последствия затяжного кризиса, который начался в 2008 году. До него в Италии строилось в пять раз больше домов.

На днях глава российского Минстроя Владимир Якушев предположил, что стоимость жилья в стране можно уменьшить за счет снижения процентных ставок, внедрения новых технологий и ликвидации лишних административных процедур.