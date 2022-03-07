Россия объявит режим тишины на Украине с 10:00 8 марта

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10:00 по московскому времени 8 марта. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Гуманитарный коридор из Киева для прилегающих населенных пунктов в Россию будет открыт через территорию Белоруссии в Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ, в южном направлении — по согласованию с украинской стороной, уточнили в ведомстве.

Из Чернигова беженцы смогут уехать через Белоруссию в Гомель с последующим перелетом в Россию. Из города Сумы транспортировка людей будет осуществляться по двум маршрутам в Полтаву и на территорию РФ — в Белгород. Оттуда эвакуирующихся направят далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Из Харькова предлагается выйти в Белгород, а далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — тоже по согласованию с властями Украины.

Из Мариуполя попасть в Россию можно по двум маршрутам: в Ростов-на-Дону через Новоазовск и в Таганрог. В Запорожье — по согласованию с украинской стороной, заключили в Минобороны.