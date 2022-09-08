Россия объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата | 360°

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Россия объявила сотрудника посольства Румынии персоной нон грата

МИД РФ сообщил о высылке из России сотрудника посольства Румынии

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Сотрудник румынского посольства в Москве теперь является персоной нон грата. Это ответ на аналогичную меру Румынии в отношении российского дипломата, сообщили в МИД РФ.

«8 сентября временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации К. Ионицэ был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве», — сказано в заявлении министерства.

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Уточняется, что мера является реакцией на ранее принятое румынской стороной «ничем не мотивированное решение» объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Как отметил МИД Румынии, решение приняли в августе «с учетом несовместимости действий представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года».

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Ранее, в апреле, Румыния выслала 10 российских дипломатов, после чего Россия приняла аналогичное решение в отношении 10 румынских сотрудников диппредставительства.

Дипломатия

МИД РФ

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