Мир 12 апреля 2024, 11:59 Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве МИД: сотрудника посольства Словении в Москве объявили персоной нон грата РИА «Новости»

Читать 360tv в

МИД России в пятницу, 12 апреля, вызвал посла Словении Дарью Бавдаж-Курет, которой вручили ноту об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства республики в Москве. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в МИД приняли в связи с «безосновательным лишением аккредитации» сотрудника российского посольства в Словении. В ведомстве подчеркнули, что власти Словении пошли на очередной недружественный шаг на фоне «общего курса Любляны» на разрушение двусторонних отношений.

Реклама

«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», — добавили в МИД.

В четверг, 11 апреля, Россия выслала одного австрийского дипломата. Ему предписали покинуть страну до 18 апреля.