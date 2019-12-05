Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата. Это зеркальная мера

Посла Болгарии в России Атанаса Крыстина вызвали в российский МИД, где ему вручили ноту. В ней сообщается, что сотрудник болгарской дипломатической миссии в Москве должен покинуть Россию за 24 часа.

Этот шаг Москвы стал зеркальным ответом на высылку в октябре секретаря посольства России в Болгарии. Россиянина заподозрили в шпионаже, сообщило «Болгарское национальное радио».

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«То, что болгарская сторона решила придать это гласности, подтверждает отсутствие у нее иных информационных поводов», — заявил источник в МИД России. Его слова привело РИА «Новости».

Власти Болгарии в октябре выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже. Заместитель главы российского МИД Александр Грушко заявил по этому поводу, что Россия предпримет ответные шаги, о которых объявит позже.

Тогда же, в октябре, власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует отказ Болгарии в визе военному атташе, однако Москва будет руководствоваться дипломатическим принципом взаимности.