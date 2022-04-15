Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве

В ответ на высылку 19 сотрудников российского дипведомства в странах Евросоюза Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

В заявлении ведомства подчеркивается, что эта мера носит ответный характер на недружественные действия Евросоюза, соответствующее уведомление получил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Все указанные в ноте сотрудники должны в ближайшее время покинуть территорию России.

В начале апреля 19 постоянных представителей РФ при ЕС были объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, которая не соответствует статусу дипломата».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Украиной, ответил, что Россия будет добиваться выполнения поставленных перед ней задач.