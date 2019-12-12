Россия объявила персонами нон грата 2 сотрудников посольства ФРГ

В Министерстве иностранных дел заявили, что дипломаты должны покинуть Россию в течение семи дней. Также Россия выразила протест послу ФРГ Гезе Андреасу фон Гайру.

Россия ответит на высылку дипломатов из Германии Подробнее

Таким образом МИД РФ ответил на объявление Германией персонами нон грата двух российских диппредставителей в Берлине. Российское ведомство в Германии отметило, что разочаровано этим поступком. Оно рассматривает эти действия «как безосновательный и недружественный шаг».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила это решение тем, что Москва показывает недостаточные усилия по сотрудничеству в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Речь идет о Торнике Кавтарашвили, известном также под именем Зелимхан Хангошвили. Он участвовал в чеченских войнах.

Преступление произошло в августе 2019 года. Неизвестный велосипедист выстрелил в Кавтарашвили. От полученных травм мужчина скончался на месте. Немецкие прокуроры задержали по данному делу россиянина.