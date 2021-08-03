Россия объявила о высылке сотрудника посольства Эстонии

Министерство иностранных дел России вызвало посла Эстонии Маргуса Лайдре. Дипломату выразили протест и вручили ноту о признании сотрудника миссии персоной нон грата. В течение недели сотрудник посольства должен покинуть территорию России. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В министерстве напомнили, что 7 июля главу генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте задержали по подозрению в шпионаже. После его высылки из России Таллин предупредили, что дальнейшая эскалация приведет к ответным мерам.

Спустя восемь дней МИД Эстонии объявил о высылке сотрудника российского посольства. На основе принципов взаимности Москва объявила персоной нон грата сотрудника эстонской дипмиссии и потребовала его высылки.

МИД России предложил эстонским партнерам не осложнять ситуацию до предела. В противном случае последует новый ответ. Ответственность за ухудшение отношений ведомство возложило на эстонскую сторону.