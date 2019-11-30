Россия объяснила проблемы с вылетом чешской делегации из Москвы

«Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — сообщили в министерстве иностранных дел России. В дипведомстве отметили, что это не первый случай нарушения оформительских процедур чешскими партнерами. В МИД России РИА «Новости» рассказали, что Чехия не снимает с себя ответственности.

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Возглавляемая Томаном делегация прибыла в Россию на переговоры. Все намеченные мероприятия планировали закончить к 29 ноября. 27 ноября делегация должна была вылететь в Казань, где гостей из Чехии ждали татарстанские партнеры.

Чешский спецрейс оставили в Москве из-за нарушений. Члены делегации просидели в аэропорту 10 часов в ожидании разрешения на вылет. После этого чешский министр сельского хозяйства решил прервать визит в Россию и улетел в Прагу.