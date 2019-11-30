  • Россия объяснила проблемы с вылетом чешской делегации из Москвы

    30 ноября 2019, 16:37

    Андрей Иванов

    Делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не смогла вылететь в Казань по собственной вине из-за таможенных нарушений. Об этом сообщил МИД России в официальном заявлении.
    Россия объяснила проблемы с вылетом чешской делегации из Москвы

    «Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — сообщили в министерстве иностранных дел России. В дипведомстве отметили, что это не первый случай нарушения оформительских процедур чешскими партнерами. В МИД России РИА «Новости» рассказали, что Чехия не снимает с себя ответственности.

    Чехия оправдалась перед Украиной за визит делегации в Крым

    Подробнее

    Возглавляемая Томаном делегация прибыла в Россию на переговоры. Все намеченные мероприятия планировали закончить к 29 ноября. 27 ноября делегация должна была вылететь в Казань, где гостей из Чехии ждали татарстанские партнеры.

    Чешский спецрейс оставили в Москве из-за нарушений. Члены делегации просидели в аэропорту 10 часов в ожидании разрешения на вылет. После этого чешский министр сельского хозяйства решил прервать визит в Россию и улетел в Прагу.