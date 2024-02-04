Мир 04 февраля 2024, 00:52 Россия объяснила МАГАТЭ минные заграждения на ЗАЭС Россия направила в МАГАТЭ комментарий о минных заграждениях на ЗАЭС РИА «Новости»

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Постпредство России при международных организациях направило в Международное агентство по атомной энергии комментарий о минных заграждениях между внешним и внутренним периметрами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Сообщение об этом появилось в информационном циркуляре МАГАТЭ.

«Расположенные между внешним и внутренним периметрами ЗАЭС минные заграждения не представляют никакой угрозы персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ», — сказано в документе.

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В российском представительстве также уточнили, что доступ в эту «буферную» зону ограничен, а минирование необходимо для сдерживания потенциальных украинских диверсантов. С точки зрения российской стороны, это соответствует тезисам о ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, которые в мае прошлого года озвучил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Принятые на станции меры защиты адекватны имеющимся угрозам», — пояснило постпредство.

Ранее Рафаэль Гросси заявил о сохраняющейся угрозе крупной ядерной аварии на ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, боевые действия порой происходят в непосредственной близости от станции.