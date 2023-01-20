Мир 20 января 2023, 13:36 Россия обеспечит доступ МККК к пленным украинским военным Глава МИД Лавров: Россия обеспечит доступ МККК к украинским солдатам в плену РИА «Новости»

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Россия сделает все необходимое, чтобы обеспечить доступ комиссии Международного комитета Красного Креста к попавшим в плен украинским военным. Об этом на встрече с президентом организации Мирьяной Сполярич Эггер заявил глава МИД России Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Россия активно поддерживает усилия МККК по доступу к попавшим в плен украинским военнослужащим. Сделаем все, что от нас зависит, чтобы обеспечить доступ к ним», — сказал он.

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На переговорах со Сполярич российский министр указал на вопиющие факты нарушения украинскими властями норм международного гуманитарного права. Он отметил, что Россия эти правила, в том числе Женевскую конвенцию, соблюдает неукоснительно.

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Лавров подчеркнул, что взвешенная позиция комитета в отношении конфликтов имеет важное значение в украинском кризисе.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала МККК активнее посещать российских военнопленных на Украине.