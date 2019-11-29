«Россия никому не угрожает». Эксперт оценил заявление Министра обороны Великобритании о «реальной угрозе» для НАТО

С заявлением о российской угрозе Уоллес выступил на предвыборных дебатах в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI.

«Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость», — подчеркнул он.

По мнению Литовкина, слова члена британского правительства не нужно воспринимать серьезно. Эксперт отметил, что такое заявление «говорит о душевной болезни министра обороны королевства»

«Россия никому не угрожает, она не приближается к границам НАТО — это НАТО приближается к границам России и размещает там значительные контингенты войск. А разговоры о том, что Россия кому-то угрожает — это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие. НАТО разбомбила Югославию, вторглась в Ирак, Афганистан, Ливию», — уточнил полковник в отставке.

По словам эксперта, «некоторые члены НАТО до сих пор незаконно присутствуют в Сирии, воруют сирийскую нефть». Он обратил внимание на то, что Россия никогда не совершала подобных действий.

«Поэтому они запугивают население Европы, чтобы выкачивать из него деньги на закупку американского оружия, создают атмосферу страха — так легче управлять населением», — заметил Литовкин.