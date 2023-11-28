Важное 28 ноября 2023, 20:46 Россия никогда не стремилась завоевать Украину — Мединский Глава РВИО Мединский заявил, что Зеленский не хочет мира РИА «Новости»

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Россия никогда не ставила перед собой задачу завоевать Украину, но президент Владимир Зеленский и Запад втянули две страны в конфликт. Такое заявление сделал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава РВИО отметил, что РФ добивалась признания независимости республик Донбасса, исходя из необходимости защитить русскоязычное население региона.

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Он добавил, что Россию и Украину связывает не только историческое прошлое, но и будущее. Однако Зеленский не хочет мира, подчеркнул Мединский. При этом украинские власти сами признают, что ими управляют извне.

«Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал он.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества заявил, что Украина в 2022 году была близка к мирному решению и заключению договора о гарантиях безопасности страны. Однако это не устраивало ее западных кураторов.