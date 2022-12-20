Мир 20 декабря 2022, 07:00 Россия никогда не признает вердикт псевдотрибунала по Украине — МИД Замглавы МИД Вершинин: трибуналом ЕС прикроет свою причастность к преступлениям на Украине РИА «Новости»

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Страны Евросоюза готовы нарушить Устав ООН и устроить специальный трибунал по Украине, чтобы скрыть свои преступления на ее территории. Россия никогда не признает его результаты. Об этом РИА «Новости» заявил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Он сказал, что в России не удивились идее некоторых делегаций в ООН, в том числе стран — членов Евросоюза, о создании спецтрибунала. Сергей Вершинин сказал, что они готовы вмешаться во внутренние дела суверенных государств и нарушить тем самым Устав ООН, лишь бы скрыть свои проступки.

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«Евросоюз <…> таким образом пытается прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых Вооруженными силами Украины военных преступлений», — объяснил он.

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Замминистра напомнил, что Европа финансирует боевиков и поставляет им вооружения, а значит, причастна к тому, что произошло. Он добавил, что такой трибунал не станет иметь правовой силы, и назвал его псевдотрибуналом. Проведение разбирательства без согласия и участия России, по его словам, является юридическим нонсенсом, и страна никогда не признает его результаты.