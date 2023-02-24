Мир 24 февраля 2023, 21:22 Россия никогда не декларировала цель уничтожения Украины — Небензя Постпред при ООН Небензя: Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей СВО РИА «Новости»

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У России никогда не было цели уничтожить Украину, она ни разу не заявляла об этом, рассказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. Его слова передал ТАСС.

Постпред России назвал заезженным штампом утверждение о том, что если боевые действия прекратит Россия, то завершится конфликт, а если оружие сложит Украина, то перестанет существовать она.

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«Звучит красиво, но абсолютно лживо», — отметил он.

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Небензя подчеркнул, что таких целей российские власти никогда не декларировали, поэтому такие высказывания не являются истинными. Постпред также добавил, что Россия согласна вести переговоры о том, как заявленные цели спецоперации могут быть достигнуты мирными способами. Другие сценарии рассматриваться не будут, сказал дипломат.

На том же заседании Небензя заявил, что коллективный Запад с удовольствием представляет Украину «жертвой агрессии», при этом забывает, что украинские военные еще в 2014 году напали на Донбасс.