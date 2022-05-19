После неудавшихся попыток приписать России угрозы ядерной войной западные СМИ перешли к тактике чтения несуществующих мыслей. Об этом в Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия, которая ни разу не то что не грозила никаким атомным вооружением, но, наоборот, всю дорогу предостерегала все стороны от подобных безответственных шагов, Вашингтон не устраивает», — написала она.

США специально запугивают свое население якобы имеющейся ядерной угрозой. Журналисты несколько раз пытались приписать министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову заявления о возможном применении оружия массового уничтожения, однако эти фейки разоблачили. Теперь они приписывают российским властям не слова, а мысли.

Подобные статьи вышли сразу в трех американских изданиях — Politico, Bulletin of the Atomic Scientists и National Interest. Первое опубликовало якобы попавшие в его распоряжение планы по использованию ядерного оружия на Украине, второе выпустило размышления о том, как США могли бы ответить на ядерный удар. В третьем вышла статья архитектора стратегии по Афганистану Залмая Халилзада. Он порассуждал о том, что было бы, если бы Россия ударила по Штатам.

Мария Захарова предположила, что такие выпады могут говорить о подготовке США информационной почвы для очередной провокации.