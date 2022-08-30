Россия ни при чем. Обозреватель Дон Федер назвал причины упадка США

Американское общество разрушают изнутри. Виной этому миграционная политика США, безнаказанность, низкая рождаемость и другие проблемы. Топ-5 причин кризиса назвал обозреватель The Washington Times Дон Федер.

В первую очередь, он обвинил власти США в том, что они открыли «шлюзы неконтролируемой иммиграции», не учтя последствий. Политика открытых границ дала свои плоды — в этом году в штаты приехали больше двух миллионов мигрантов против 1,27 миллиона за тот же срок в прошлом году.

Кроме того, в штатах зародилось новое явление — мародерство в виде флешмоба. Один из последних случаев произошел 19 августа в Лос-Анджелесе. Преступники сговорились в интернете, а потом устроили налет на магазин 7-Eleven. До прибытия полиции они разбросали все, от закусок и сигарет до лотерейных билетов.

В некоторых городах полицейские отказались от попыток обеспечить соблюдение закона за мелкие правонарушения, зная, что мягкосердечная прокуратура вернет арестованных на улицу вскоре после того, как их привлекут к уголовной ответственности.

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Третьей причиной стал отказ от ценностей США. Он проявился, в том числе, в призыве исключить имя Томаса Джефферсона из названия школы, которую он основал.

Дон Федер также обвинил Китай в завозе наркотиков, а американок — в отказе от создания семьи и рождения детей. Сейчас на каждую женщину детородного возраста в США приходится 1,78 ребенка, а для восполнения населения требуется 2,1 ребенка.

«Цивилизация не самообновляется. Это требует работы и воли. В Америке мы не будем работать, и у нас больше не будет воли. <…> То, что мы беспечно отбрасываем цивилизацию, на создание которой ушли миллионы людей со всего мира, очевидно, не имеет значения. Наше неустанное стремление к хорошему — это все, что имеет значение», — заявил журналист.