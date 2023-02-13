Мир 13 февраля 2023, 06:39 Россия незамедлительно ответит Японии на размещение гиперзвуковых ракет — МИД Замглавы МИД РФ Руденко предупредил Японию об ответе на размещение гиперзвуковых ракет РИА «Новости»

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Япония решила нарастить свой военный потенциал вблизи северной границы. Россия продолжит следить за ее деятельностью и в случае опасности примет ответные меры, предупредил в интервью РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

По его словам, дальневосточные соседи наращивает опасную деятельность у российских границ, проводят совместные учения с США и другими партнерами, испытывают новые виды вооружения, в том числе ракетного. Россия неоднократно заявляла протест по дипломатическим каналам и продолжит следить за ситуацией.

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«В случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России», — сказал замглавы МИД.

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Министерство обороны Японии объявило о создании двух подразделений, которые займутся управлением баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком на островах Кюсю и Хоккайдо. Кроме того, страна поддержала потолок цен на нефтепродукты из России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила тему заключения мирного договора закрытой.