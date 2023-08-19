Мир 19 августа 2023, 00:29 Россия не увидела желание у Запада договориться по Украине Лавров: Встреча в Джидде показала нежелание вести переговоры с Россией по Украине РИА «Новости»

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Прошедшие многосторонние консультации в Копенгагене и Джидде по Украине показали, что Запад не готов пойти на переговоры с Россией. Перспектив для дипломатического выхода из конфликта нет. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что главной целью встреч стала попытка склонить страны Глобального юга поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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«Москву при этом обвиняют в „нежелании участвовать в переговорах“, а любые доводы о необходимости учитывать жизненные интересы нашей страны с ходу отметаются», — отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что такой подход стал очередным подтверждением нежелания Запада выйти на переговоры с Россией.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что еще одним фактором стали попытки спонсоров Киевского режима повысить ставки, склоняя их пойти на самые опасные военные авантюры.

Лавров напомнил, что Россия с самого начала проведения специальной военной операции пыталась найти дипломатический выход и даже начала переговоры, которые Украина сорвала по указке западных спонсоров, а в сентябре по указу Владимира Зеленского вовсе запретила все контакты с российскими дипломатами.

«Именно Киев с подачи внешних кураторов саботировал дипломатическую работу», — резюмировал Лавров.

Встреча в Джидде по обсуждению вопроса безопасности Украины прошла 6 августа. По ее итогам участники не приняли совместного заявления. Но по данным СМИ, они договорились продолжить обсуждение и создать рабочие группы по выходу из кризиса до сентябрьского саммита G20 в Нью-Дели.

Хозяйка площадки, Саудовская Аравия представила собственный план урегулирования конфликта, который предусматривает прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и обмен пленными, а также сохранение территориальной целостности Украины.