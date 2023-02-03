Мир 03 февраля 2023, 15:38 Россия не увидела прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС Постпред Ульянов: Украина оставила без внимания предложения МАТАГЭ по ЗАЭС РИА «Новости»

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Украина оставила без предметной реакции предложения главы агентства МАГАТЭ Рафаэля Гросси по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Все предложения Гросси по ЗАЭС украинская сторона оставляет без какой-то конкретной реакции», — сказал он.

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Дипломат отметил, что в консультациях сторон по созданию зоны безопасности не наблюдается какого-то существенного прогресса.

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«Однако глава МАГАТЭ все равно в вопросе создания защитного пространства на ЗАЭС рассчитывает на позитивный результат», — добавил Ульянов.

Ранее Гросси сообщал, что агентство ведет переговоры с российской и украинской делегациями по защитной зоне на ЗАЭС, консультации продолжатся в ближайшие недели.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных после начала специальной операции. Украинские националисты неоднократно обстреливали территорию вокруг атомного объекта.