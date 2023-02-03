03 февраля 2023, 15:38
Россия не увидела прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Постпред Ульянов: Украина оставила без внимания предложения МАТАГЭ по ЗАЭС
Украина оставила без предметной реакции предложения главы агентства МАГАТЭ Рафаэля Гросси по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Все предложения Гросси по ЗАЭС украинская сторона оставляет без какой-то конкретной реакции», — сказал он.
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Дипломат отметил, что в консультациях сторон по созданию зоны безопасности не наблюдается какого-то существенного прогресса.
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«Однако глава МАГАТЭ все равно в вопросе создания защитного пространства на ЗАЭС рассчитывает на позитивный результат», — добавил Ульянов.
Ранее Гросси сообщал, что агентство ведет переговоры с российской и украинской делегациями по защитной зоне на ЗАЭС, консультации продолжатся в ближайшие недели.
Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных после начала специальной операции. Украинские националисты неоднократно обстреливали территорию вокруг атомного объекта.
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Запорожская АЭС
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