Мир 06 сентября 2023, 14:23 Россия не увидела перспектив в поведении Запада по зерновой сделке МИД: перспективы выполнения условий зерновой сделки Западом не просматриваются РИА «Новости»

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Возобновление зерновой сделки в России рассмотрят только после того, как другие стороны соглашений выполнят свои обязательства. Ни Запад, ни Украина не планируют этого делать, заявили в МИД России.

В дипведомстве подтвердили позицию, которую озвучил на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эдоганом российский лидер Владимир Путин. Страна рассмотрит возможность возвращения к черноморским договоренностям, если ее занятые в сельском хозяйстве и сфере удобрений компании освободят от санкций.

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«Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России», — заявило министерство.

Представители МИД обвинили другие стороны зерновой сделки в пренебрежении нуждами Глобального Юга и всей международной продовольственной безопасностью. В дипведомстве заверили, что Россия продолжит экспортировать свою продукцию, чтобы стабилизировать мировые цены и снабжать зерном нуждающиеся страны, а именно Нигерию, Зимбабве и Шри-Ланку.

Украина отказалась идти на уступки ради возобновления зерновой сделки, сообщили «Известия». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим добьется ужесточения санкций.