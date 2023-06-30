Мир 30 июня 2023, 11:57 Россия не увидела доводов в пользу продления зерновой сделки — Лавров Глава МИД Лавров: Россия не увидела доводов в пользу продления зерновой сделки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не видит доводов в пользу продления зерновой сделки. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой», — сказал глава министерства.

Реклама

Лавров добавил, что при прекращении действия черноморской инициативы Россия поставит зерно в беднейшие страны за свой счет. Дипломат также отметил, что у РФ нет проблем с экспортом удобрений и продовольствия, поставки продолжаются, несмотря на «препоны со стороны Запада».

Он также посоветовал США и их союзникам не беспокоиться за интересы России. По словам министра, страна всегда выходит из всех передряг и становится только сильнее.

Ранее глава внешнеполитического ведомства заявил, что сомневается в адекватности глав западных государств. Иностранные западные руководители видят, что их граждане страдают из-за конфликта на Украине, но продолжают его поддерживать.