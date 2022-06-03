Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Кремль не удивился введением США новых санкций в отношении России. При этом он добавил, что такие меры будут лишь усугублять экономическую ситуацию во всем мире. Об этом сообщило ИА НСН.

«Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — говорится в сообщении Telegram-канала российского посольства.

Проблемы с продовольствием могут появиться и в США. Там все более остро встает вопрос о нехватке некоторых продуктов, заключил Антонов.