Мир 22 декабря 2022, 01:59 Россия не удержит США от передачи Украине оружия — Пентагон Пентагон: предупреждения России не удержат США от передачи Украине оружия Pxhere

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Предупреждения России не заставят США воздержаться от передачи Киеву систем, которые Вашингтон считает необходимыми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

«Мы будем продолжать поддерживать украинцев тем, что им нужно, и когда нужно, невзирая на риторику», — сказал представитель Пентагона.

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Так чиновник прокомментировал объявление о передаче Украине систем Patriot, которое было сделано на фоне предупреждений России о том, что это действие приведет к дальнейшей эскалации на Украине.

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В США, по словам представителя Пентагона, привыкли к комментариям официальных лиц России. Чиновник назвал такие высказывания «угрожающими». Также он отметил, что Украине со стороны США обещаны только оборонительные системы.

О том, что США отправят Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot СМИ сообщили 21 декабря. Как отмечалось, Украина получит их в рамках пакета военной помощи на 1,8 миллиарда долларов.

Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден отметил, что бойцам ВСУ потребуется некоторое время, чтобы научиться использовать эти комплексы.