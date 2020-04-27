Россия не станет платить Британии по делу Шакро Молодого

Имя бизнесмена Дмитрия Смычковского упоминается в деле вора в законе Шакро Молодого, который, по данным следствия, передал ему миллион долларов. Власти Британии намерены обязать Россию выплатить около 76 миллионов рублей в качестве компенсации беглому бизнесмену.

Адвокат Елена Федулова рассказала РИА «Новости», что британский суд выставит России счет на 830 тысяч фунтов стерлингов (более 76 миллионов рублей). Эту сумму бизнесмену выплатит Британское государство в счет издержек после выигранного дела об экстрадиции. Затем деньги попытаются взыскать с российской стороны.

Как уточнили в Генпрокуратуре, вопрос выдачи граждан регламентируется Европейской конвенцией о выдаче от 1957 года.

«Данный международный договор не предусматривает возможности компенсации расходов, связанных с рассмотрением запроса о выдаче, за счет запрашивающей стороны. С учетом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ», — пояснили в ведомстве.

Дмитрий Смычковский стал фигурантом уголовного дела о передаче взятки в миллион долларов. По данным следствия, бизнесмен передал эту сумму в качестве посредника за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова из СИЗО. Деньги он взял у вора в законе Захарии Калашова (Шакро Молодого). В середине марта по этому делу 12 лет колонии получил экс-генерал СК РФ Александр Дрыманов.