Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прокомментировал вероятность отказа России от экспорта газа в Европу. Об этом написала Lenta.ru.

По словам эксперта, Россия не станет вредить себе, отказываясь от контрактных обязанностей и выгод от экспорта газа.

«До сегодняшнего момента Россия является исключительно надежным поставщиком, который, несмотря на крайне агрессивные и даже незаконные шаги стран ЕС, безумные санкции и еще более безумные заявления по отказу от выполнения долгосрочных контрактов, поставляет газ очень четко и в соответствии с обязательствами», — сказал он.

В случае, если поставки остановятся, то пострадает не только Россия, но и страны Евросоюза. Причем для европейцев последствия будут более плачевными, в то время как Россия потеряет деньги и привлекательный рынок сбыта.