Мир 26 октября 2022, 21:59 Россия не станет мириться с угрозами на своих границах со стороны Запада — Антонов Посол Антонов: Россия не станет мириться с угрозами на своих границах со стороны Запада РИА "Новости"

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Россия не будет мириться с нарастанием исходящих от Запада военных угроз на своих границах. Об этом заявил посол РВ в США Анатолий Антонов, написали РИА «Новости».

«Непосредственное участие американских военных в боевых действиях приведет к катастрофическим последствиям. Убежден, что дальнейшее нагнетание обстановки не в интересах Вашингтона», — сказал посол.

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По его словам, Россия не намерена мириться с тем, что на рубежах страны нарастают военные угрозы. Как отметил Антонов, сейчас сложно сказать, как далеко готовы зайти американцы. Он выразил надежду, что Запад все же сможет остановиться у опасной черты. Пока американское руководство все больше вовлекается в конфликт на Украине. Территорию страны полностью превратили в поле битвы с Россией.

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Ранее Антонов высказывался о возможности использования ядерного оружия на Украине. Он уверял, что российская сторона не собиралась и не станет применять летальное вооружение. Дипломат напоминал, что ни один представитель руководства страны не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения.