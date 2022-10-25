25 октября 2022, 22:54
Россия не станет использовать ядерное оружие на Украине — Антонов
Посол РФ в США Антонов: Россия не станет использовать ядерное оружие на Украине
Российские власти не собирались и не будут применять ядерное оружие на Украине. Об этом в интервью изданию Newsweek заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы неоднократно говорили о том, что Россия не собиралась и не собирается использовать ядерное оружие на Украине. Нигде и никогда за все время ни один из руководителей нашей страны и военного ведомства не упоминал о возможности прибегнуть к оружию массового уничтожения», — напомнил дипломат.
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Он отметил, что страны Запада никак не реагируют на сообщения России о готовящейся на Украине провокации с «грязной бомбой». По мнению Антонова, Запад готов рисковать безопасностью и жизнью собственного населения, маниакально желая очернить Россию и обелить Украину.
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«Беспокойство вызывает тот факт, что у Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал. Это — три действующие АЭС с девятью бассейнами выдержки отработавшего ядерного топлива», — подчеркнул посол.
Он добавил, что Минобороны России располагает данными о завершении создания «грязной бомбы». Антонов призвал жителей стран Запада подумать, не слишком ли высока цена для сведения политических счетов с Россией.
Ядерное оружие
Россия
Украина
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