13 декабря 2023, 12:12
Россия не согласится на договоренности, угрожающие безопасности Израиля
Лавров: РФ не поддержит угрожающие безопасности Израиля договоренности
Россия не поддержит договоренности по ближневосточному конфликту, которые бы создавали угрозу для безопасности Израиля. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации. Трансляцию вело РИА «Новости».
«Президент [России Владимир Путин] всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрожать безопасности Израиля», — напомнил министр.
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Лавров констатировал также, что Израиль, невзирая на обращения России и других стран, продолжает «деятельность по созданию еврейских поселений» на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме.
Кроме того, министр иностранных дел России отметил, что Израиль и страны Запада, похоже, не хотят создавать палестинское государство, хотя в соответствии с решением ООН его должны были образовать много лет назад. По словам Сергея Лаврова, в планы Запада и Израиля не входит объединение Газы с Западным берегом.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заверил, что РФ продолжит активные усилия по освобождению всех оставшихся заложников в секторе Газа.
Израиль
Сергей Лавров
Россия
Конфликт Израиля и Палестины
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