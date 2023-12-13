Мир 13 декабря 2023, 12:12 Россия не согласится на договоренности, угрожающие безопасности Израиля Лавров: РФ не поддержит угрожающие безопасности Израиля договоренности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не поддержит договоренности по ближневосточному конфликту, которые бы создавали угрозу для безопасности Израиля. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации. Трансляцию вело РИА «Новости».

«Президент [России Владимир Путин] всегда в контактах с израильтянами и другими арабскими странами подчеркивает, что мы все должны не допускать шагов, которые будут подвергать рискам, угрожать безопасности Израиля», — напомнил министр.

Реклама

Лавров констатировал также, что Израиль, невзирая на обращения России и других стран, продолжает «деятельность по созданию еврейских поселений» на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, министр иностранных дел России отметил, что Израиль и страны Запада, похоже, не хотят создавать палестинское государство, хотя в соответствии с решением ООН его должны были образовать много лет назад. По словам Сергея Лаврова, в планы Запада и Израиля не входит объединение Газы с Западным берегом.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заверил, что РФ продолжит активные усилия по освобождению всех оставшихся заложников в секторе Газа.