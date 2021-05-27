Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее самолета из Вены в Москву, так как он должен был лететь в обход Белоруссии. Рейс пришлось отменить. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика.

«Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — приводит агентство слова собеседника.

Власти некоторых европейских стран и руководство нескольких авиакомпаний ввели ограничения на полеты над территорией Белоруссии и авиасообщение с республикой. Такое решение приняли после экстренной посадки лайнера ирландской компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в Минске. На его борту находился обвиняемый в Белоруссии по уголовным статьям бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После вынужденного приземления самолета из-за сообщения о бомбе мужчину арестовали.

В Минтрансе Белоруссии объяснили, что взрывное устройство грозились активировать в небе над столицей Литвы, но в ЕС этому не поверили.