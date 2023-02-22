Мир 22 февраля 2023, 17:43 Россия не проводила испытания ракеты во время визита Байдена в Киев — американские СМИ Bloomberg: США не сочли угрозой испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты РИА «Новости»

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Россия не проводила испытания межконтинентальной баллистической ракеты, пока президент США Джо Байден находился с визитом в Киеве, сообщил источник агентства Bloomberg. По его словам, российская сторона уведомляла американских коллег о планах испытать оружие в рамках ДСНВ, поэтому это не стало неожиданностью для Штатов.

Ранее источники телеканала CNN сообщили, что Россия якобы провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. По их словам, все случилось во время визита Джо Байдена на Украину.

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«Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, РФ предупреждала США о намерении провести испытания еще до того, как стало известно о планах Байдена посетить Киев. Американская сторона не рассматривает этот факт как угрозу себе или своим союзникам, отметил он.

Ключевой гарантией безопасности России остается ядерная триада, заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов. По его словам, на боевое дежурство заступил очередной ракетный полк.