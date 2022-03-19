«Россия не просто союзник». Лукашенко оценил отношения РФ и Белоруссии

Россию и Белоруссию связывают не просто отношения стран-союзников. У государств очень много общего и очень крепкие связи, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

«Россия не просто наш союзник. Россия и мы — народы, произрастающие от одного корня», — заметил Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

По его словам, Россия и Белоруссия представляют экономически практически неразделимые системы. «Мы настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия — в белорусскую систему, что разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе в экономике», — пояснил он.

Он напомнил, что Белоруссия поставляет в Россию примерно половину своей продукции. «Это наш основной рынок. И этим все сказано», — подчеркнул политик.

По мнению Лукашенко, Россия и Белоруссия представляют практически одно целое в производстве, в экономике, в торговом обороте.

«И в военном отношении у нас вообще одна группировка вооруженных сил. То есть мы теснейшим образом связаны. И эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией», — заключил он.