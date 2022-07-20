Россия не прекратила поставки газа в Финляндию

Россия не прекратила поставлять сжиженный природный газ в Финляндию, несмотря на отказ северной страны оплачивать энергоносители в рублях. Об этом РИА «Новости» сообщил торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.

По его словам, финская сторона решила отказаться от оплаты трубопроводного газа из России в рублях, однако контракты на поставки СПГ с терминала в Ленинградской области еще не приостановлены.

Логинов уточнил, что власти Финляндии рассчитывают удовлетворить национальные потребности в природном газе при помощи фрахтования американского плавучего СПГ-терминала и поставок по трубопроводу Balticconnector, в которые также закачивается российское сырье.

«Если Финляндия готова платить дополнительные средства посредникам в Евросоюзе и Балтии — это ее право», — заключил он.

Накануне президент России Владимир Путин назвал запуск газопровода «Северный поток — 2» решением энергетических проблем Европы, писал RT.