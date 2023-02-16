Мир 16 февраля 2023, 07:34 Россия не позволит замолчать ситуацию с подрывом «Северных потоков» Посольство РФ: Москва не позволит «замотать» ситуацию с взрывами на «Северном потоке» РИА «Новости»

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Россия не позволит США замалчивать ситуацию с взрывами на газопроводах «Северный поток». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

«Россия не позволит „замотать“ эту ситуацию с взрывами на объектах критической инфраструктуры. Тем более, на морском дне еще остались несколько неразорвавшихся снарядов», — сказал представитель дипломатического ведомства Игорь Гиренко.

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Дипломат отметил, что посольство квалифицирует взрывы как пример международного терроризма, который требует независимого и всестороннего расследования.

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«США следует перейти к делу, а не обвинять постоянно Россию. Пусть хотя бы обоснуют свою непричастность к тому, что случилось», — добавил он.

Ранее представитель Государственного департамента США Нэд Прайс заявил, что страна неприемлет любые обвинения в свой адрес о причастности к взрывам на газопроводах.

Журналист Сеймур Херш сообщал, что американские власти намеренно утаивают итоги расследования взрывов на газопроводах.