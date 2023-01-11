Мир 11 января 2023, 13:48 «Россия не позволит замалчивать эту тему»: Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием Марата Касема

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. По ее словам, Россия не позволит замалчивать эту тему на международных площадках, рассказала радиостанция Sputnik.

Ранее стало известно, что Марата Касема задержали в Латвии по подозрению в нарушении санкций Евросоюза.

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«Мы будем делать так, чтобы эта тема не сходила с повестки международных организаций. Чтобы она была постоянно в информационном поле. Чтобы зона комфорта была разрушена для тех, кто привык к абсолютной информационной блокаде любого инакомыслия», — отметила Захарова.

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Пресс-секретарь СПЧ ООН Роландо Гомез сообщил, что «ситуация в Латвии не стоит на повестке дня следующей сессии Совета по правам человека».

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