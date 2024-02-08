Мир 08 февраля 2024, 10:51 Россия не позволит Украине заблокировать работу ОЧЭС МИД: РФ не позволит Украине заблокировать работу ОЧЭС РИА «Новости»

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Россия не позволит Украине заблокировать работу Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом РИА «Новости» заявили в МИД.

Собеседник агентства отметил, что диалог должен вестись строго по мандату.

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ОЧЭС появилась в 1992 году с целью развития сотрудничества и стабильности в бассейне Черного моря, с 1999 года стала полноформатной международной организацией. В состав организации входят Россия, Украина, Турция, Азербайджан, Армения, Албания, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния и Сербия.

Осенью 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может рассмотреть возможность выхода из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Она пояснила, что организацию создавали для расширения гуманитарного и экономического воздействия, однако со временем она стала политизированной, так что, если ничего не изменится, РФ, вероятно, ее покинет.