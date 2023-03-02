Мир 02 марта 2023, 16:35 Россия не позволит «спрятать концы в воду» по ситуации с «Северными потоками» Глава МИД Лавров: Россия продолжит добиваться расследования взрывов на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Россия не позволит замолчать тему взрывов на «Северных потоках» и будет добиваться расследования теракта. Об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД стран G20 в Нью-Дели заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«В ситуации с газопроводами мы не дадим спрятать концы в воду, как это уже неоднократно делал Запад. Россия продолжит добиваться объективного расследования», — сказал он.

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Лавров пояснил, что непринятие совместной декларации по итогам встречи в формате G20 произошло в том числе из-за темы «Северных потоков».

«Мы вместе с Китаем добивались включения соответствующего пункта в декларацию. Большинство развивающихся стран из „Большой двадцатки“ говорили нам о своем согласии вписать его», — добавил министр.

Ранее независимый журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к терактам на «Северных потоках». С его выводами согласился известный американский профессор экономики Джеффри Сакс.