Россия не получила ответа на претензии о военно-биологической деятельности США на Украине | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:44 Поделиться Telegram

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Viber Россия не получила ответа на претензии о военно-биологической деятельности США на Украине Замглавы МИД РФ Рябков: США не ответили на вопросы о биологической деятельности на Украине РИА "Новости"

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Власти России не получили ответы на озвученные претензии по военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом на брифинге заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Большая часть претензий России к военно-биологической деятельности на Украине остались без ответа со стороны представителей США», — заявил он.

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Дипломат отметил, что американские власти в сотрудничестве с Украиной рассчитывают на продолжение работ в рамках военно-биологических исследований. При этом США не хотят, чтобы их деятельность стала публичным достоянием общественности, подчеркнул он.

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«Многие государства серьезно относятся к этой теме и претензиям России. Они понимают, что это может затронуть и их территории», — добавил замглавы МИД.

Рябков заявил, что Россия оказалась полностью готова к тому, что США начнут отрицать наличие проблемы с биологическим оружием на Украине.

Ранее дипломат заявил, что США обрушили на Россию мощный психологический и политический прессинг, однако это не вывело государство из равновесия, написал RT.

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