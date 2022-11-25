Мир 25 ноября 2022, 13:57 Россия не получила от ООН реакции на расстрел российских военнопленных Постпред Гатилов: международные структуры не отреагировали на расстрел российских пленных РИА «Новости»

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Международные правозащитники никак не отреагировали на расстрел российских военнопленных. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, передал ТАСС.

«Будем ждать, как они расценят наши обращения, наши ноты, которые мы им направили. Пока что никакой реакции мы не получили», — отметил Гатилов.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от ООН однозначной реакции на расстрел российских военнопленных. Она напомнила, что секретариат международной организации осудил провокацию в Буче. В связи с убийством солдат ВС РФ на Украине ожидаемой реакции не было — только общие фразы.

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В Сети 18 ноября появилось видео, где украинские боевики расстреляли лежащих на земле российских военнослужащих. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, а американские СМИ подтвердили вину ВС Украины.