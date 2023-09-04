Мир 04 сентября 2023, 15:21 Россия не покинет Южный Кавказ как ближайший друг Армении — СМИ ТАСС: Москва недовольна высказываниями премьера Армении Пашиняна о России Unsplash

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Россию пытаются искусственным образом вытеснить с Южного Кавказа, используя для этого Армению. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился российский диписточник.

Дипломат прокомментировал заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о России, сделанные во время интервью итальянской газете La Repubblica. Политик заявил, что РФ якобы отдаляется от Южного Кавказа из-за «своих действий или бездействия». Собеседник агентства в свою очередь отметил, что слова Пашиняна «неприемлемы по тону и содержанию».

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«На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена», — подчеркнул источник.

Он добавил, что Армении не следовало бы становится орудием Запада по вытеснению РФ с Южного Кавказа. Кроме того, Россия рассматривает отношения с Ереваном в сферах экономики и безопасности как равноправие и доказавшее свою эффективность партнерство.

Пашинян ранее заявил, что Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом, должен контролироваться российскими миротворцами. Но, по словам премьер-министра, этого якобы не происходит.