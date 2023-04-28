Мир 28 апреля 2023, 10:05 Россия не пойдет на односторонние уступки США — МИД Замглавы МИД Рябков: Россия не согласится на уступки США без баланса интересов Unsplash

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Эскалация напряженности в российско-американских отношениях может спровоцировать серьезные последствия, и ответные меры на враждебное поведение стоит тщательно продумывать. Однако в любом случае Россия не согласится на уступки США, сказал сайту «Аргументы и факты» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он объяснил, что нагнетание напряженности в отношениях может зайти слишком далеко, страны уже приблизились к черте, за которой начнется «качественно иное развитие событий». Сергей Рябков сказал, что Россия обязательно ответит на отказ США выдать российским журналистам визы на мероприятия ООН, но пока не решила, как именно. Перед каждым следующим шагом, по словам замминистра, следует просчитать возможные последствия на несколько ходов вперед.

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«Но одно для меня ясно. <…> Мы никогда не пойдем на односторонние уступки США. Прогнуться перед этой страной означало бы дать ей мощнейший повод для того, чтобы резко нарастить нажим», — сказал он.

Сергей Рябков добавил, что провокация с визами требует не только риторического ответа. Решение примут после межведомственного согласования и доклада руководству.

Ранее старшему дипломату американской дипмиссии в Москве вручили ноту протеста из-за невыдачи виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк.