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Россия не отказалась от переговоров с Украиной — Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не отказывается от переговоров с Украиной

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Он добавил, что на РФ не надо вешать «ярлык отказников», сообщило РИА «Новости».

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться», — сказал Лавров.

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При этом Лавров добавил, что не знает, о чем вести речь на переговорах с Украиной «с учетом ее позиции».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью телеканалу CNN, что его страна на данный момент не готова вести переговоры с Россией о мирном урегулировании ситуации на востоке государства.

Владимир Путин в своем обращении 21 сентября подчеркнул, что российско-украинские переговоры сорвал Запад. Он отметил, что западные страны не хотят мирного урегулирования ситуации на Украине.

Авторы:

Сергей Лавров

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