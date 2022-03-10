Россия не хочет отказать украинскому народу в безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу. Трансляция встречи со СМИ идет на РБК.

По словам Лаврова, Россия готова обсуждать гарантии государству вместе с гарантиями безопасности Европе и РФ. Министр также подчеркнул, что Россия хочет видеть Украину дружественной, «без запрета на русский язык, русскую культуру».

Ранее на пресс-конференции Сергей Лавров подчеркнул, что спецоперация России на Украине идет по плану (за день до этого такое же заявление делала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова). РФ не хочет милитаризации Украины, но не хочет и сохранения тенденции к построению на Украине неонацистского государства, заявил Лавров.

Встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, которая предшествовала общению Лаврова с журналистами, продолжалась около полутора часов. Это были первые переговоры министров после начала спецоперации РФ в Донбассе. Основные цели Кулебы — прекращение огня и улучшение гуманитарной обстановки на Украине, уточнило РИА ФАН.