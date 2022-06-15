Российское образование сейчас не может полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры. Такое заявление сделал замглавы Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

«Полностью отказаться от бакалавриата и магистратуры мы сегодня не можем по ряду причин», — сказал Кучеренко во время выступления на круглом столе в Госдуме. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что у нескольких миллионов россиян уже есть дипломы бакалавров, их нельзя лишить возможности продолжить обучение.

«Во-первых, несколько миллионов наших граждан получили дипломы бакалавра и их нельзя лишать возможности продолжать обучение, если они в течение своей жизни захотят это обучение продолжить», — отметил он.

Также в министерстве заявили, что болонская система может быть эффективной для креативной индустрии, не для таких профессий, как инженер или юрист. Для них нужна система специалитета.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Россия не собирается возвращаться в прошлое. Однако нужно использовать уже имеющийся образовательный опыт, в частности, тот, который был в СССР. Об этом написал ТАСС.