Мир 15 марта 2023, 14:48 Россия не отказалась от диалога с США — Песков Представитель Кремля Песков: Россия не отказывалась от конструктивного диалога с США РИА «Новости»

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Россия никогда не отказывалась от поддержания конструктивного диалога с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

Двусторонние отношения государств, заметил Песков, в настоящее время находятся на весьма низком уровне.

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«Свои интересы каждая сторона будет отстаивать в диалоге, это разумеется. Но при этом Россия никогда раньше не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас», — сказал он.

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Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что отношения между Россией и США поддерживаются исключительно на уровне технических контактов, находясь в своей низшей точке. Песков подчеркнул, что на высшем уровне общения между странами нет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью политической культуры Запада являются подтасовки и провокации.