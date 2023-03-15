15 марта 2023, 14:48
Россия не отказалась от диалога с США — Песков
Представитель Кремля Песков: Россия не отказывалась от конструктивного диалога с США
Россия никогда не отказывалась от поддержания конструктивного диалога с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.
Двусторонние отношения государств, заметил Песков, в настоящее время находятся на весьма низком уровне.
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«Свои интересы каждая сторона будет отстаивать в диалоге, это разумеется. Но при этом Россия никогда раньше не отказывалась от конструктивного диалога с США, не отказывается и сейчас», — сказал он.
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Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что отношения между Россией и США поддерживаются исключительно на уровне технических контактов, находясь в своей низшей точке. Песков подчеркнул, что на высшем уровне общения между странами нет.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что неотъемлемой частью политической культуры Запада являются подтасовки и провокации.
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