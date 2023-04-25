25 апреля 2023, 09:40
Россия не оставит без ответа невыдачу виз США журналистам пула Лаврова
Представитель МИД Захарова пообещала ответ на невыдачу виз журналистам пула Лаврова
Россия не оставит без ответа невыдачу своевременно виз США журналистам пула главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Я думаю, что эта тема получит еще дополнительное освещение. Безусловно, без ответа это не останется», — отметила дипломат.
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Лавров принимает участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Но российские журналисты, которые должны были освещать поездку главы МИД, так и не получили визы.
По словам Захаровой, американская администрация не думает об этом, так как давно перестала заботиться даже о своих гражданах.
Ранее дипломат назвала действие американской стороны манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.
Россия в свою очередь пообещала США демарш из-за невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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