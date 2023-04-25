Мир 25 апреля 2023, 09:40 Россия не оставит без ответа невыдачу виз США журналистам пула Лаврова Представитель МИД Захарова пообещала ответ на невыдачу виз журналистам пула Лаврова РИА «Новости»

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Россия не оставит без ответа невыдачу своевременно виз США журналистам пула главы МИД Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Я думаю, что эта тема получит еще дополнительное освещение. Безусловно, без ответа это не останется», — отметила дипломат.

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Лавров принимает участие в заседаниях Совета Безопасности ООН. Но российские журналисты, которые должны были освещать поездку главы МИД, так и не получили визы.

По словам Захаровой, американская администрация не думает об этом, так как давно перестала заботиться даже о своих гражданах.

Ранее дипломат назвала действие американской стороны манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Россия в свою очередь пообещала США демарш из-за невыдачи виз журналистскому пулу Лаврова. С таким заявлением выступил замглавы российского МИД Сергей Рябков.