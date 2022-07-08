Антироссийские санкции Канады нелегитимные, поэтому власти не обсуждали их аспекты, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимные», — сказал он.

Замминистра назвал ограничения произвольными и нарушающими нормы международного права.

Канада получила от немецкой компании Siemens турбину с компрессорной станции «Портовая» на техобслуживание и не вернула, объяснив действием санкций. Из-за этого «Газпром» ограничил подачу газа по «Северному потоку». Из-за дефицита в Германии начали обсуждать введение квот на использование газа.