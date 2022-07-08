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    08 июля 2022, 10:31

    Россия не обсуждала с Канадой санкции — Рябков

    Замглавы МИД Рябков: Россия не обсуждала с Канадой нелегитимные санкции

    Екатерина Виславская

    Антироссийские санкции Канады нелегитимные, поэтому власти не обсуждали их аспекты, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Об этом сообщил ТАСС.

    «Мы не обсуждаем с канадскими представителями никакие аспекты, связанные с их санкциями. Санкции нелегитимные», — сказал он.

    Замминистра назвал ограничения произвольными и нарушающими нормы международного права.

    Канада получила от немецкой компании Siemens турбину с компрессорной станции «Портовая» на техобслуживание и не вернула, объяснив действием санкций. Из-за этого «Газпром» ограничил подачу газа по «Северному потоку». Из-за дефицита в Германии начали обсуждать введение квот на использование газа.