Россия не обрадует Запад выходом из НАТО

Основополагающий акт Россия — НАТО не будет нарушен. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он сказал, что Запад ведет «провокационную возню» против России. Эти действия направлены на то, чтобы вывести страну из равновесия.

«При этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим. Пусть они сами между собой продолжают эти смехотворные и в значительной мере бессмысленные обсуждения», — сказал Рябков.

При этом он отметил, что страны НАТО часто использовали основополагающий акт для прикрытия политических манипуляций. По его мнению, акт служил «фиговым листком», за которым скрывались планы НАТО на восточном направлении. Также Рябков сообщил, что страны НАТО в июне на саммите в Мадриде могут принять определенные решения. Они могут касаться дополнительного развертывания сил и средств на так называемом восточном фланге.