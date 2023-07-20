Мир 20 июля 2023, 22:14 «Россия не нужна». Украина заявила о готовности пойти на любой риск ради вывоза зерна Глава МИД Кулеба заявил о готовности Украины пойти на любой риск ради вывоза зерна РИА «Новости»

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Украина готова «пойти на любой риск» для возобновления экспорта зерна по Черному морю. Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью Time.

«Я думаю, что наше послание миру простое: Россия нам не нужна», — сказал он.

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По его словам, Украина готова к продвижению своего экспорта зерна, несмотря на «угрозы со стороны России». При этом Кулеба указал, что киевский режим готов взаимодействовать с другими странами для минимизации рисков».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на Украине после разрыва зерновой сделки остались заблокированными несколько десятков миллионов тонн зерна.

Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. Президент Владимир Путин указал на готовность рассмотреть возможность возвращения к зерновой сделке, если другие участники соглашения согласятся выполнить все ранее поставленные требования.