Мир 14 мая 2023, 15:16 Россия не нашла альтернативы трехсторонним соглашениям по Карабаху Представитель Кремля Песков назвал реализацию соглашений решением вопроса по Карабаху РИА «Новости»

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Альтернативы договоренностям между Россией, Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха не существует. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в отношениях России и Армении сохранились чувствительные моменты, но наша страна придерживается выполнения соглашений, которые прекратили эскалацию на территории Нагорного Карабаха между двумя республиками Закавказья.

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«Мы исходим из того, что они по-прежнему являются безальтернативной основой для урегулирования», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что для окончательного решения вопроса потребуется дальнейшее выполнение всех договоренностей, которые подписали лидеры трех стран.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года. Они продолжались почти две недели, пока президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев не подписали соглашение о прекращении ведения огня.

Документ предусматривал, что стороны остались на своих позициях. Несколько районов в регионе перешли под контроль азербайджанских сил. Для наблюдения за сохранением режима прекращения огня в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы.

Но перестрелки между армиями непризнанного региона и Азербайджана продолжились. Кроме того, в Лачинском коридоре, на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах и Армению, появился контрольно-пропускной пункт. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении договоренностей и призвал отправить в регион миссию для сбора доказательств.